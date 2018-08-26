Артем Коржунов
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 июня 1995 (25) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 12:00
Сибирь
1 : 2
Химки
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 12:00
минуты: 57' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
1
Химки
2
минуты: 57' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 19:00
Мордовия
3 : 0
Сибирь
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 19:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Мордовия
3
Сибирь
0
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур