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Материалы
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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Артем Коржунов
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 июня 1995 (25) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
12:00
Сибирь
1 : 2
Химки
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
12:00
минуты: 57' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
1
Химки
2
минуты: 57' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
19:00
Мордовия
3 : 0
Сибирь
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
19:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Мордовия
3
Сибирь
0
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур