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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рори Уотсон
№35
Вратарь
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 февр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
17:00
Ливерпуль
0 : 0
Халл Сити
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Ливерпуль
0
Халл Сити
0
был в запасе