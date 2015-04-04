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Олимпиада
Гастон Камара
№29
Полузащитник
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Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
31 марта 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
Интер
1 : 1
Парма
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
1
Парма
1
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Сампдория
1 : 0
Интер
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1
Интер
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
22:45
Парма
2 : 0
Интер
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
22:45
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2
Интер
0
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
Интер
1 : 0
Сампдория
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
1
Сампдория
0
был в запасе
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
20:00
Чезена
0 : 1
Интер
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Чезена
0
Интер
1
был в запасе