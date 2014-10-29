Давиде Цукколини
№42
Защитник
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Команда
Парма
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 февр. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
Торино
1 : 0
Парма
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1
Парма
0
был в запасе