Бадара Сарр
№40
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
11 февр. 1994 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
Палермо
2 : 1
Парма
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Палермо
2
Парма
1
был в запасе
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 17:00
Парма
0 : 2
Эмполи
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0
Эмполи
2
был в запасе
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 22:45
Парма
2 : 0
Интер
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2
Интер
0
был в запасе
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
Торино
1 : 0
Парма
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1
Парма
0
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 19:00
Парма
1 : 3
Сассуоло
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
1
Сассуоло
3
был в запасе
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 16:00
Аталанта
1 : 0
Парма
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
1
Парма
0
был в запасе