Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Александр Головин
Мартин Шкртел
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Бельгия
Франция
Белоруссия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Спартак
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Жан-Луи Акпа-Акпро
№26
Нападающий
Подписаться
Команда
Шрусбери Таун
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
4 янв. 1985 (36) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
англия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2011/2012
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Дижон
2 : 0
Тулуза
83'
83'
83'
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2
Тулуза
0
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
Тулуза
1 : 1
Нанси
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
минуты: 50' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
1
Нанси
1
минуты: 50' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур