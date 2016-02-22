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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дон Смит
№31
Защитник
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Команда
Шрусбери Таун
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
9 февр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
22.02.2016
22 февр. 2016
пн
22:45
Шрусбери Таун
0 : 3
Манчестер Юнайтед
22.02.2016
22 февр. 2016
пн
22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Шрусбери Таун
0
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе