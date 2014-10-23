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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Давино Верхульст
№13
Вратарь
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Команда
Локерен
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
25 нояб. 1987 (33) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
Трабзонспор
2 : 0
Локерен
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Трабзонспор
2
Локерен
0
был в запасе