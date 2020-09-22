Факундо Перейра
№14
Полузащитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
3 сент. 1987 (33) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.09.2020 22 сент. 2020 вт 22:00
Краснодар
2 : 1
ПАОК
22.09.2020 22 сент. 2020 вт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Краснодар
2
ПАОК
1
был в запасе