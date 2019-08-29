Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Александр Головин
Мартин Шкртел
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Бельгия
Франция
Белоруссия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Спартак
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Матеуш Ветеска
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
11 февр. 1997 (24) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
21:45
Рейнджерс
1 : 0
Легия
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Рейнджерс
1
Легия
0
был в запасе
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:00
Легия
0 : 0
Рейнджерс
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Легия
0
Рейнджерс
0
был в запасе
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
Атромитос
0 : 2
Легия
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Атромитос
0
Легия
2
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
22:00
Легия
1 : 0
КуПС
9'
71'
9'
71'
9'
71'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
22:00
9'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Легия
1
КуПС
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019
18 июля 2019
чт
22:00
Легия
3 : 0
Европа
88'
88'
88'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Легия
3
Европа
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:30
Европа
0 : 0
Легия
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Европа
0
Легия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд