Гильерме (Гильерме Коста Маркес)
№6
Полузащитник
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Команда
Легия
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
21 мая 1991 (29) лет
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Йени Малатьяспор
1 : 0
Партизан
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Йени Малатьяспор
1
Партизан
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:00
Олимпия
0 : 1
Йени Малатьяспор
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Олимпия
0
Йени Малатьяспор
1
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
Йени Малатьяспор
2 : 2
Олимпия
90'
90'
90'
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Йени Малатьяспор
2
Олимпия
2
был в запасе