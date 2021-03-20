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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Доминик Соланке
№29
Нападающий
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Команда
Борнмут
Гражданство
Англия
Дата рождения
14 сент. 1997 (23) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:15
Борнмут
0 : 3
Саутгемптон
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Борнмут
0
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/4 финала