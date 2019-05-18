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Альваро Медран
№4
Полузащитник
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Испания
Дата рождения
15 марта 1994 (27) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
Сельта
2 : 2
Райо Вальекано
71'
71'
71'
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
71'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Райо Вальекано
1 : 2
Вальядолид
73'
73'
73'
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
73'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Райо Вальекано
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
04.05.2019
04 мая 2019
сб
14:00
Леванте
4 : 1
Райо Вальекано
58'
58'
58'
04.05.2019
04 мая 2019
сб
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
4
Райо Вальекано
1
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:45
Райо Вальекано
1 : 0
Реал
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
1
Реал
0
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:30
Райо Вальекано
0 : 0
Уэска
45'
45'
45'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
0
Уэска
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
21:30
Эйбар
2 : 1
Райо Вальекано
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
31.03.2019
31 марта 2019
вс
15:00
Райо Вальекано
1 : 1
Бетис
61'
61'
61'
31.03.2019
31 марта 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:30
Вильярреал
3 : 1
Райо Вальекано
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
3
Райо Вальекано
1
был в запасе
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
был в запасе
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
20:30
Эспаньол
2 : 1
Райо Вальекано
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
04.02.2019
04 февр. 2019
пн
23:00
Райо Вальекано
1 : 2
Леганес
49'
49'
49'
04.02.2019
04 февр. 2019
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Райо Вальекано
1
Леганес
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
Райо Вальекано
2 : 2
Реал Сосьедад
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
23:00
Райо Вальекано
4 : 2
Сельта
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Райо Вальекано
4
Сельта
2
был в запасе
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:00
Вальядолид
0 : 1
Райо Вальекано
1'
1'
1'
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:00
1'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:30
Реал
1 : 0
Райо Вальекано
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:30
минуты: 1' - 54'
Испания. Примера, 16 тур
Реал
1
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 54' / Испания. Примера, 16 тур
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
22:45
Бетис
2 : 0
Райо Вальекано
61'
61'
61'
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
2
Райо Вальекано
0
был в запасе
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
21:45
Леганес
1 : 0
Райо Вальекано
43'
82'
43'
82'
43'
82'
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Леганес
1
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
22:00
Райо Вальекано
2 : 2
Эспаньол
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
2
Эспаньол
2
был в запасе
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
22:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Райо Вальекано
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
2
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
22:00
Уэска
0 : 1
Райо Вальекано
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Уэска
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
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