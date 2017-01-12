Лукас Силва
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
16 февр. 1993 (28) лет
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.01.2017 12 янв. 2017 чт 23:15
Севилья
3 : 3
Реал
13'
13'
13'
12.01.2017 12 янв. 2017 чт 23:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Севилья
3
Реал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/8 финала