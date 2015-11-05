Дзюня Танака
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
15 июля 1987 (33) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
Скендербеу
3 : 0
Спортинг
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 18'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Скендербеу
3
Спортинг
0
минуты: 1' - 18' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Спортинг
5 : 1
Скендербеу
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спортинг
5
Скендербеу
1
был в запасе