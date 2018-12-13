Рюта Мориока
№10
Полузащитник
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Команда
Андерлехт
Гражданство
Япония
Дата рождения
12 апр. 1991 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
Динамо
0 : 0
Андерлехт
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Динамо
0
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
Андерлехт
0 : 0
Спартак
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Андерлехт
0
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
Андерлехт
0 : 2
Динамо
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Андерлехт
0
Динамо
2
был в запасе