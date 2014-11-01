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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Волейбол
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Олимпиада
Лиам Шепард
№2
Защитник
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Команда
Йовил
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
22 нояб. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
Эвертон
0 : 0
Суонси
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Эвертон
0
Суонси
0
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
19:30
Суонси
2 : 0
Лестер Сити
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Суонси
2
Лестер Сити
0
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
18:00
Сток Сити
2 : 1
Суонси
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Сток Сити
2
Суонси
1
был в запасе
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
17:00
Суонси
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Суонси
2
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе