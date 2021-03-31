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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Карапетян
№87
Нападающий
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Команда
Тамбов
Гражданство
Армения
Дата рождения
23 дек. 1987 (33) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
россия. премьер-лига
лига наций. лига с
россия. кубок групповой этап
отбор че-2020
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
19:00
Армения
3 : 2
Румыния
31.03.2021
31 марта 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Армения
3
Румыния
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
19:00
Армения
2 : 0
Исландия
28.03.2021
28 марта 2021
вс
19:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Армения
2
Исландия
0
был в запасе
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Лихтенштейн
0 : 1
Армения
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Лихтенштейн
0
Армения
1
был в запасе