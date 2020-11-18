Георгий Папунашвили
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Грузия
Дата рождения
2 сент. 1995 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
Грузия
0 : 0
Эстония
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
минуты: 66' - 90'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Грузия
0
Эстония
0
минуты: 66' - 90' / Лига наций. Лига С, 6 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Грузия
1 : 2
Армения
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
минуты: 80' - 90'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Грузия
1
Армения
2
минуты: 80' - 90' / Лига наций. Лига С, 5 тур