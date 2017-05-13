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Олимпиада
Леонел Вангиони
№11
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
5 мая 1987 (33) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
13.05.2017
13 мая 2017
сб
21:45
Аталанта
1 : 1
Милан
13.05.2017
13 мая 2017
сб
21:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
1
Милан
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
07.05.2017
07 мая 2017
вс
21:45
Милан
1 : 4
Рома
48'
48'
48'
07.05.2017
07 мая 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
1
Рома
4
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 35 тур
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Кротоне
1 : 1
Милан
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кротоне
1
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
Милан
1 : 2
Эмполи
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1
Эмполи
2
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
13:30
Интер
2 : 2
Милан
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2
Милан
2
был в запасе
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
16:00
Милан
4 : 0
Палермо
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
4
Палермо
0
был в запасе
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
16:00
Пескара
1 : 1
Милан
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Пескара
1
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:45
Милан
1 : 0
Дженоа
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
10.03.2017
10 марта 2017
пт
22:45
Ювентус
2 : 1
Милан
10.03.2017
10 марта 2017
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
2
Милан
1
был в запасе
04.03.2017
04 марта 2017
сб
22:45
Милан
3 : 1
Кьево
04.03.2017
04 марта 2017
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
Сассуоло
0 : 1
Милан
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
0
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
22:45
Милан
2 : 1
Фиорентина
45'
45'
45'
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
13.02.2017
13 февр. 2017
пн
22:45
Лацио
1 : 1
Милан
24'
24'
24'
13.02.2017
13 февр. 2017
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
14:30
Милан
0 : 1
Сампдория
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Сампдория
1
был в запасе
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Удинезе
2 : 1
Милан
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
2
Милан
1
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:45
Милан
1 : 2
Наполи
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
1
Наполи
2
был в запасе
16.01.2017
16 янв. 2017
пн
22:45
Торино
2 : 2
Милан
16.01.2017
16 янв. 2017
пн
22:45
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
2
Милан
2
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
12.12.2016
12 дек. 2016
пн
23:00
Рома
1 : 0
Милан
12.12.2016
12 дек. 2016
пн
23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
1
Милан
0
был в запасе
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
14:30
Милан
2 : 1
Кротоне
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
2
Кротоне
1
был в запасе
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
21:45
Кьево
1 : 3
Милан
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
1
Милан
3
был в запасе
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