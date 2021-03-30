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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
Рубен Габриэльсен
№4
Защитник
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Команда
Тулуза
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
10 марта 1992 (29) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига в
франция. лига 1
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Черногория
0 : 1
Норвегия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Черногория
0
Норвегия
1
был в запасе
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
Норвегия
0 : 3
Турция
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Норвегия
0
Турция
3
был в запасе