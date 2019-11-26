Адем Бюйюк
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
30 авг. 1987 (33) года
Рост
167
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.11.2019 26 нояб. 2019 вт 20:55
Галатасарай
1 : 1
Брюгге
11'
11'
11'
26.11.2019 26 нояб. 2019 вт 20:55
11'
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Галатасарай
1
Брюгге
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
06.11.2019 06 нояб. 2019 ср 23:00
Реал
6 : 0
Галатасарай
06.11.2019 06 нояб. 2019 ср 23:00
минуты: 88' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Реал
6
Галатасарай
0
минуты: 88' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
22.10.2019 22 окт. 2019 вт 22:00
Галатасарай
0 : 1
Реал
22.10.2019 22 окт. 2019 вт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
0
Реал
1
был в запасе
18.09.2019 18 сент. 2019 ср 19:55
Брюгге
0 : 0
Галатасарай
18.09.2019 18 сент. 2019 ср 19:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Брюгге
0
Галатасарай
0
был в запасе