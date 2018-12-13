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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Билал Киса
№5
Полузащитник
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Команда
Акхисар Беледиеспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
22 июня 1983 (37) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 0
Стандард
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Акхисар Беледиеспор
0
Стандард
0
был в запасе
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
Акхисар Беледиеспор
2 : 3
Севилья
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Акхисар Беледиеспор
2
Севилья
3
был в запасе
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
Стандард
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Стандард
2
Акхисар Беледиеспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 1
Краснодар
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Акхисар Беледиеспор
0
Краснодар
1
был в запасе