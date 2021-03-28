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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Абзал Бейсебеков
№15
Защитник
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Команда
Астана
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
30 нояб. 1992 (28) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига с
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2021
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
Казахстан
0 : 2
Франция
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Казахстан
0
Франция
2
был в запасе