Абзал Бейсебеков
№15
Защитник
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Команда
Астана
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
30 нояб. 1992 (28) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Казахстан
0 : 2
Франция
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Казахстан
0
Франция
2
был в запасе