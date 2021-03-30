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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Янис Икаунекс
№10
Полузащитник
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Команда
Лиепая
Гражданство
Латвия
Дата рождения
16 февр. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига d
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Турция
3 : 3
Латвия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
минуты: 1' - 65'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Турция
3
Латвия
3
минуты: 1' - 65' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
Нидерланды
2 : 0
Латвия
34'
34'
34'
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 87'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Нидерланды
2
Латвия
0
минуты: 1' - 87' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Латвия
1 : 2
Черногория
40'
40'
40'
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
40'
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Латвия
1
Черногория
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур