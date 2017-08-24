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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Сирьель Дессер
№11
Нападающий
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Команда
Утрехт
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
8 дек. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
20:00
Зенит
2 : 0
Утрехт
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Зенит
2
Утрехт
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
16.08.2017
16 авг. 2017
ср
19:00
Утрехт
1 : 0
Зенит
16.08.2017
16 авг. 2017
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Утрехт
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
21:15
Лех
2 : 2
Утрехт
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
21:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Лех
2
Утрехт
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
27.07.2017
27 июля 2017
чт
20:00
Утрехт
0 : 0
Лех
27.07.2017
27 июля 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Утрехт
0
Лех
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд