Фредерик Реймер
№36
Вратарь
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Команда
Ольборг
Гражданство
Дания
Дата рождения
11 сент. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
Ольборг
1 : 0
Риу Аве
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Ольборг
1
Риу Аве
0
был в запасе