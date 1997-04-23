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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лукас Бёдер
№33
Защитник
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Команда
Дуйсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 апр. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
20:30
Дуйсбург
0 : 2
Хоффенхайм
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Дуйсбург
0
Хоффенхайм
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала