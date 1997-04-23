Лукас Бёдер
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Дуйсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 апр. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 20:30
Дуйсбург
0 : 2
Хоффенхайм
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Дуйсбург
0
Хоффенхайм
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала