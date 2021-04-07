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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эфтимиос Кулурис
№20
Нападающий
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Команда
Тулуза
Гражданство
Греция
Дата рождения
6 марта 1996 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. кубок
лига наций. лига с
франция. лига 1
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:45
Олимпик
-:-
Тулуза
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Олимпик
-
Тулуза
-
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
16:45
Бордо
0 : 2
Тулуза
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
16:45
был в запасе
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
0
Тулуза
2
был в запасе