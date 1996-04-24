Джанлука Манчини
№23
Защитник
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Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 апр. 1996 (24) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Рома
-:-
Болонья
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
-
Болонья
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:45
Рома
0 : 2
Наполи
45'
45'
45'
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Парма
2 : 0
Рома
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
24'
65'
24'
65'
24'
65'
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:30
24'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Фиорентина
1 : 2
Рома
40'
40'
40'
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
Рома
1 : 2
Милан
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:00
Ювентус
2 : 0
Рома
35'
35'
35'
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:45
Рома
3 : 1
Верона
20'
20'
20'
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:45
20'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
Лацио
3 : 0
Рома
34'
34'
34'
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3
Рома
0
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 14:30
Рома
2 : 2
Интер
86'
65'
86'
65'
86'
65'
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 14:30
86'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Кротоне
1 : 3
Рома
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
1
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Рома
1 : 0
Сампдория
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Рома
3 : 2
Кальяри
77'
37'
77'
37'
77'
37'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
77'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Кальяри
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:00
Аталанта
4 : 1
Рома
64'
64'
64'
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
4
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 22:45
Рома
3 : 1
Торино
23'
23'
23'
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
3
Торино
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 12 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:45
Наполи
4 : 0
Рома
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 38'
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
4
Рома
0
минуты: 1' - 38' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Рома
3 : 0
Парма
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Рома
3
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур