Ярослав Яроцкий
№9
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
28 марта 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Виктория
2 : 0
Динамо
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
минуты: 61' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Виктория
2
Динамо
0
минуты: 61' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур