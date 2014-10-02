Максим Хутко
№55
Вратарь
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
7 марта 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
Динамо
0 : 3
Фиорентина
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Динамо
0
Фиорентина
3
был в запасе