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Олимпиада
Дино Хотич
№23
Полузащитник
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Команда
Марибор
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
26 июля 1995 (25) лет
Рост
168
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Лихтенштейн
0 : 3
Босния и Герцеговина
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Лихтенштейн
0
Босния и Герцеговина
3
был в запасе
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
22:45
Босния и Герцеговина
0 : 3
Италия
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Босния и Герцеговина
0
Италия
3
был в запасе
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
Греция
2 : 1
Босния и Герцеговина
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Греция
2
Босния и Герцеговина
1
был в запасе
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
19:00
Босния и Герцеговина
4 : 1
Финляндия
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Босния и Герцеговина
4
Финляндия
1
был в запасе