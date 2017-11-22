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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Филипе Аугусто
№5
Полузащитник
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Команда
Риу Аве
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
12 авг. 1993 (27) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. примера
Сезон:
2017/2018
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
20:00
ЦСКА
2 : 0
Бенфика
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
20:00
минуты: 1' - 58'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
ЦСКА
2
Бенфика
0
минуты: 1' - 58' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
18.10.2017
18 окт. 2017
ср
21:45
Бенфика
0 : 1
Манчестер Юнайтед
18.10.2017
18 окт. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Бенфика
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
27.09.2017
27 сент. 2017
ср
21:45
Базель
5 : 0
Бенфика
27.09.2017
27 сент. 2017
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Базель
5
Бенфика
0
был в запасе
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
Бенфика
1 : 2
ЦСКА
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бенфика
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур