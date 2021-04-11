Эрик Байи
№3
Защитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
12 апр. 1994 (26) лет
Рост
188
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:30
Тоттенхэм
-:-
Манчестер Юнайтед
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
-
Манчестер Юнайтед
-
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:15
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
0
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 19:30
Манчестер Сити
0 : 2
Манчестер Юнайтед
07.03.2021 07 марта 2021 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Манчестер Сити
0
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:15
Кристал Пэлас
0 : 0
Манчестер Юнайтед
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Кристал Пэлас
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:30
Челси
0 : 0
Манчестер Юнайтед
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
3
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Вест Бромвич
1 : 1
Манчестер Юнайтед
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Бромвич
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 23:15
Манчестер Юнайтед
9 : 0
Саутгемптон
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
9
Саутгемптон
0
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
Арсенал
0 : 0
Манчестер Юнайтед
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:15
Фулхэм
1 : 2
Манчестер Юнайтед
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Фулхэм
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:30
Ливерпуль
0 : 0
Манчестер Юнайтед
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ливерпуль
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:15
Бернли
0 : 1
Манчестер Юнайтед
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 23:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Астон Вилла
55'
55'
55'
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 15:30
Лестер Сити
2 : 2
Манчестер Юнайтед
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лестер Сити
2
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 19:30
Манчестер Юнайтед
6 : 2
Лидс
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
6
Лидс
2
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 20:30
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Манчестер Сити
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0
Манчестер Сити
0
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 22:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 4
Манчестер Юнайтед
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Юнайтед
4
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 18:30
Манчестер Юнайтед
1 : 6
Тоттенхэм
63'
63'
63'
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
1
Тоттенхэм
6
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 14:30
Брайтон & Хов
2 : 3
Манчестер Юнайтед
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 14:30
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Брайтон & Хов
2
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур