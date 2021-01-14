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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Алессандро Мургиа
№96
Полузащитник
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Команда
СПАЛ
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 авг. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
19:30
Сассуоло
0 : 2
СПАЛ
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0
СПАЛ
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/8 финала
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
16:30
СПАЛ
2 : 0
Монца
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
16:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/16 финала
СПАЛ
2
Монца
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/16 финала