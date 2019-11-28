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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Лукас Эвангелиста
№7
Полузащитник
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Команда
Витория Гимараеш
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
6 февр. 1995 (26) лет
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Витория Гимараеш
1 : 1
Стандард
47'
47'
47'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Витория Гимараеш
1
Стандард
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
18:50
Витория Гимараеш
1 : 1
Арсенал
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
18:50
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Витория Гимараеш
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
Витория Гимараеш
0 : 1
Айнтрахт
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Витория Гимараеш
0
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Стандард
2 : 0
Витория Гимараеш
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стандард
2
Витория Гимараеш
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур