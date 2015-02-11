Джейсон МакКарти
№2
Защитник
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Команда
Барнсли
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 нояб. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 22:45
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
был в запасе
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Саутгемптон
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Саутгемптон
2
был в запасе
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
Саутгемптон
2 : 0
Арсенал
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Саутгемптон
2
Арсенал
0
был в запасе
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 17:05
Саутгемптон
1 : 1
Челси
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 17:05
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Саутгемптон
1
Челси
1
был в запасе
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Саутгемптон
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Кристал Пэлас
1
Саутгемптон
3
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Саутгемптон
3 : 0
Эвертон
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Саутгемптон
3
Эвертон
0
был в запасе
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 17:00
Саутгемптон
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Саутгемптон
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе