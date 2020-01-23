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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хосе Анхель Посо
№22
Нападающий
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Испания
Дата рождения
15 марта 1996 (25) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
23.01.2020
23 янв. 2020
чт
23:00
Райо Вальекано
1(4) : 1(2)
Бетис
23.01.2020
23 янв. 2020
чт
23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Вальекано
1(4)
Бетис
1(2)
был в запасе