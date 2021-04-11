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Денис Адамов
№1
Вратарь
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Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 февр. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
молодежный чемпионат европы групповой этап
россия. кубок
лига европы плей-офф
россия. фнл
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Сочи
-:-
Зенит
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Сочи
-
Зенит
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Рубин
1 : 0
Сочи
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
1
Сочи
0
был в запасе
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
Сочи
5 : 0
Тамбов
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи
5
Тамбов
0
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:00
Локомотив
3 : 1
Сочи
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
3
Сочи
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Сочи
06.03.2021
06 марта 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0
Сочи
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Сочи
4 : 0
Арсенал
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сочи
4
Арсенал
0
был в запасе
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
Краснодар
1 : 0
Уфа
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1
Уфа
0
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:30
Краснодар
5 : 0
Локомотив
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
5
Локомотив
0
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
Ахмат
2 : 0
Краснодар
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2
Краснодар
0
был в запасе