Денис Адамов
№1
Вратарь
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Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 февр. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Сочи
-:-
Зенит
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Сочи
-
Зенит
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Рубин
1 : 0
Сочи
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
1
Сочи
0
был в запасе
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Сочи
5 : 0
Тамбов
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи
5
Тамбов
0
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:00
Локомотив
3 : 1
Сочи
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
3
Сочи
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Сочи
06.03.2021 06 марта 2021 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0
Сочи
0
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Сочи
4 : 0
Арсенал
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сочи
4
Арсенал
0
был в запасе
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
Краснодар
1 : 0
Уфа
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1
Уфа
0
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 16:30
Краснодар
5 : 0
Локомотив
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
5
Локомотив
0
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
Ахмат
2 : 0
Краснодар
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2
Краснодар
0
был в запасе