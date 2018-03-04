Муталип Алибеков
№55
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 июня 1997 (23) года
Рост
172
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.03.2018 04 марта 2018 вс 11:30
Волгарь
0 : 2
Химки
29'
29'
29'
04.03.2018 04 марта 2018 вс 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
0
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 14:00
Авангард
0 : 0
Химки
85'
85'
85'
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Авангард
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 14:00
Крылья Советов
2 : 0
Химки
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Крылья Советов
2
Химки
0
был в запасе
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 8:00
Луч
1 : 1
Химки
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Луч
1
Химки
1
был в запасе
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 15:00
Химки
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Химки
2
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 18:00
Химки
1 : 1
Зенит-2
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Химки
1
Зенит-2
1
был в запасе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:00
Химки
1 : 0
Балтика
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Химки
1
Балтика
0
был в запасе
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:00
Химки
1 : 1
Тамбов
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Химки
1
Тамбов
1
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 19:00
Химки
0 : 1
Сибирь
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Химки
0
Сибирь
1
был в запасе