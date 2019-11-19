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Материалы
Новости
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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эдди (Эдди Сильвестре Исрафилов)
№16
Полузащитник
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Команда
Кадис
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
2 авг. 1992 (28) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
испания. примера
Сезон:
2019
19.11.2019
19 нояб. 2019
вт
22:45
Словакия
2 : 0
Азербайджан
45'
45'
45'
19.11.2019
19 нояб. 2019
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Словакия
2
Азербайджан
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
19:00
Венгрия
1 : 0
Азербайджан
67'
67'
67'
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Венгрия
1
Азербайджан
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 8 тур