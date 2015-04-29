Пьерлуиджи Каппеллуццо
№96
Нападающий
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 июня 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Сампдория
1 : 1
Верона
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
1
Верона
1
был в запасе
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
Верона
3 : 1
Парма
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
3
Парма
1
был в запасе
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 19:00
Рома
2 : 0
Верона
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2
Верона
0
был в запасе