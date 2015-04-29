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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Пьерлуиджи Каппеллуццо
№96
Нападающий
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 июня 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2014/2015
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Сампдория
1 : 1
Верона
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
1
Верона
1
был в запасе
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
Верона
3 : 1
Парма
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
3
Парма
1
был в запасе
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
19:00
Рома
2 : 0
Верона
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2
Верона
0
был в запасе