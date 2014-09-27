Алессандро Сальветти
№69
Вратарь
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 апр. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 19:00
Рома
2 : 0
Верона
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2
Верона
0
был в запасе