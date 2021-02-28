Артуро Калабрези
№16
Защитник
Подписаться
Команда
Кальяри
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 марта 1996 (24) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Кротоне
-:-
Кальяри
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
-
Кальяри
-
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0
Торино
1
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Кальяри
0 : 1
Аталанта
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
0
Аталанта
1
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:45
Лацио
1 : 0
Кальяри
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1
Кальяри
0
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Кальяри
1 : 1
Сассуоло
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
1
Сассуоло
1
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
1
Кальяри
0
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:00
Дженоа
2 : 0
Болонья
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2
Болонья
0
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Болонья
2 : 2
Удинезе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2
Удинезе
2
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Фиорентина
0 : 0
Болонья
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
0
Болонья
0
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Болонья
2 : 2
Аталанта
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
2
Аталанта
2
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 14:30
Торино
1 : 1
Болонья
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1
Болонья
1
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Специя
2 : 2
Болонья
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
2
Болонья
2
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Болонья
1 : 5
Рома
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1
Рома
5
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 22:45
Интер
3 : 1
Болонья
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
3
Болонья
1
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Болонья
1 : 0
Кротоне
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1
Кротоне
0
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 20:00
Болонья
0 : 1
Наполи
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
0
Наполи
1
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 22:45
Болонья
3 : 2
Кальяри
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
3
Кальяри
2
был в запасе