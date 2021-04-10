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Олимпиада
Даниэле Верде
№31
Нападающий
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Команда
Специя
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 июня 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2015/2016
2014/2015
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:00
Специя
-:-
Кротоне
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
-
Кротоне
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Лацио
2 : 1
Специя
73'
73'
73'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
73'
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2
Специя
1
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:00
Специя
2 : 1
Кальяри
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Специя
2
Кальяри
1
был в запасе
12.03.2021
12 марта 2021
пт
22:45
Аталанта
3 : 1
Специя
12.03.2021
12 марта 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
3
Специя
1
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:00
Специя
1 : 1
Беневенто
71'
71'
71'
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:00
71'
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 26 тур
02.03.2021
02 марта 2021
вт
22:45
Ювентус
3 : 0
Специя
02.03.2021
02 марта 2021
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
3
Специя
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
Специя
2 : 2
Парма
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 27' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
2
Парма
2
минуты: 27' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
20:30
Фиорентина
3 : 0
Специя
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
20:30
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
3
Специя
0
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
22:45
Специя
2 : 0
Милан
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2
Милан
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
Сассуоло
1 : 2
Специя
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1
Специя
2
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
Специя
0 : 1
Удинезе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0
Удинезе
1
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:00
Рома
4 : 3
Специя
90'
90'
90'
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:00
90'
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4
Специя
3
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
Торино
0 : 0
Специя
59'
59'
59'
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0
Специя
0
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:00
Кротоне
4 : 1
Специя
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
4
Специя
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Специя
1 : 4
Ювентус
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 6 тур
Специя
1
Ювентус
4
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 6 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Парма
2 : 2
Специя
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2
Специя
2
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
Специя
2 : 2
Фиорентина
39'
39'
39'
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
39'
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 4 тур
Специя
2
Фиорентина
2
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 4 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
19:00
Милан
3 : 0
Специя
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
3
Специя
0
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 3 тур
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
19:00
Удинезе
0 : 2
Специя
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0
Специя
2
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 1 тур