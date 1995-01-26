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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Толкай Чигерчи
№35
Полузащитник
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Команда
Гамбург
Гражданство
Турция
Дата рождения
24 янв. 1995 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
18:30
Гамбург
1 : 2
Айнтрахт
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1
Айнтрахт
2
был в запасе
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
Боруссия
1 : 0
Гамбург
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
минуты: 73' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
1
Гамбург
0
минуты: 73' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур