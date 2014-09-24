Кирилл Воронщиков
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 июня 1991 (29) лет
Рост
179
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 18:00
Рязань
1 : 2
Мордовия
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Рязань
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала