Яник Вилдсхут
№7
Полузащитник
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Команда
Маккаби
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
1 нояб. 1991 (29) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
Маккаби
2 : 1
Страсбур
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Маккаби
2
Страсбур
1
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:45
Страсбур
3 : 1
Маккаби
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Страсбур
3
Маккаби
1
был в запасе