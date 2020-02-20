Энди Халлидэй
№16
Полузащитник
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
18 окт. 1991 (29) лет
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Рейнджерс
3 : 2
Брага
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рейнджерс
3
Брага
2
был в запасе